Расширение ЕС является необходимым следствием войны России, - глава МИД Германии

"Под градом бомб перед лицом российских танков Украина уверенно и решительно стала на путь в Европейский Союз. С огромным мужеством и решительностью Украина также защищает свободу каждого из нас. Поскольку Украина ставит себя перед нами, она также может рассчитывать на нас. На наше понимание того, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России. И на нашу решительную поддержку Украины на ее пути в Европейский Союз", - сказала она.

Так, сейчас Украина имеет статус кандидата в члены ЕС, сейчас готовится решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Бербок отметила, что Украина добилась значительного прогресса в судебной реформе и законодательстве о СМИ. По ее словам, предстоит еще много работы в имплементации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией.

Министр также упомянула о подготовке к зиме. Она заявила, что Германия и Украина хотят еще более тесно сотрудничать в энергетической сфере в будущем.

"Ужасный террор Путина проявляется в целенаправленных нападениях на повседневную жизнь и гражданские институции в Украине. Путин хочет сломать, разуверить и деморализовать народ. Для этого он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед железнодорожными станциями", - сказала она.

Бербок отметила, что Россия не только убивает своими бомбами, но и лишает будущего тысячи украинских детей. Ведь их забирают из детских учреждений, приютов и школ, чтобы депортировать в российские лагеря перевоспитания или отдать на усыновление в Россию.

Она добавила, что обвинительный акт в Международном уголовном суде также является важным вкладом в это дело.

Отметим, что сегодня утром министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев. Это уже ее четвертый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Расширение ЕС

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского Союза уже в октябре этого года.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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