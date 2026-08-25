АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит топливо 25 августа
Окончание акционных программ на АЗС повлекло за собой изменение стоимости горючего для украинских водителей. Пока большинство сетей держат цены без изменений, на отдельных станциях бензин прибавил в цене.
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 25 августа - в материале РБК-Украина.
Что изменилось на АЗС
По данным мониторинга, сети OKKO, WOG и SOCAR оставили розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ без изменений по сравнению с прошлым днем.
В то же время в сети "Укрнафта" произошла корректировка стоимости бензина 95 (Energy) в связи с окончанием акции. Его цена выросла с 78,90 грн/л (цена по состоянию на 24 августа) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 августа (инфографика РБК-Украина)
Стоимость других видов горючего в сети (включая обычный А-95 по 78,90 грн/л, дизель и автогаз) осталась на прежнем уровне.
Детализация цен на АЗС 25 августа, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн