ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит топливо 25 августа

08:57 25.08.2026 Вт
2 мин
Одна из марок бензина подорожала на государственных АЗС на 3 гривны
aimg Мария Кучерявец
АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит топливо 25 августа Фото: сети АЗС изменили стоимость топлива, но не все (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Окончание акционных программ на АЗС повлекло за собой изменение стоимости горючего для украинских водителей. Пока большинство сетей держат цены без изменений, на отдельных станциях бензин прибавил в цене.

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на вторник, 25 августа - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС

По данным мониторинга, сети OKKO, WOG и SOCAR оставили розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ без изменений по сравнению с прошлым днем.

В то же время в сети "Укрнафта" произошла корректировка стоимости бензина 95 (Energy) в связи с окончанием акции. Его цена выросла с 78,90 грн/л (цена по состоянию на 24 августа) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).

АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит топливо 25 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Стоимость других видов горючего в сети (включая обычный А-95 по 78,90 грн/л, дизель и автогаз) осталась на прежнем уровне.

Детализация цен на АЗС 25 августа, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте также: Яйца от 34 грн, масло от 49. Какие цены предлагают супермаркеты
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Цены на бензин Бензин Дизтопливо Газ Цена на газ ОККО Укрнафта WOG
Новости
Совбез ООН: США обратились к РФ и Украине с призывом вернуться за стол переговоров
Совбез ООН: США обратились к РФ и Украине с призывом вернуться за стол переговоров
Аналитика
Ракета на РФ и "чистое" Черное море: ТОП-5 оружия Независимости, которое сделало это возможным
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Ракета на РФ и "чистое" Черное море: ТОП-5 оружия Независимости, которое сделало это возможным