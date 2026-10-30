Разрыв пространства-времени: ученые обнаружили новый способ высвобождения энергии во Вселенной

Как работает процесс "пересоединения"?

Свое открытие ученые сделали при пересмотре уравнений Альберта Эйнштейна, выведенных более столетия назад. Ученый описывал гравитацию не просто как силу тяготения, а как искажение пространства-времени, вызванное массой и энергией.

В последние годы физики создавали новые формулировки этих уравнений. Математически они остаются теми же, но выражаются через другие переменные.

Исследователи обнаружили, что переписанные уравнения Эйнштейна очень похожи на описывающие поведение плазмы.

Гравитация может высвобождать энергию по механизму, похожему на происходящее в магнитных полях. Чтобы объяснить это явление, ученые предлагают представить, как четырехмерные "слои" пространства-времени разрываются и объединяются в новой конфигурации.

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Почему это важно для науки?

Эти "слои" пространства-времени могут растягиваться, двигаться и пересоединяться. Да, по математической модели ученых, энергия передается материи во время космических событий.

Ученые обращают внимание: сейчас это только теоретическое открытие.

Теперь исследователи должны выяснить, как этот механизм работает во время конкретных астрофизических явлений, в частности, слияния черных дыр, когда их мощная гравитация искажает пространство и время.

Это поможет точнее определять, сколько энергии высвобождается во время таких событий и какие гравитационные волны они рождают.