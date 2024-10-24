Разрыв незначителен. Трамп обогнал Харрис в свежем соцопросе

Согласно соцопросу, 47% респондентов хотят проголосовать за Трампа на выборах, в то время как 45% - за Харрис. Такой отрыв находится в пределах погрешности соцопроса, это означает, что любой из кандидатов может оказаться впереди.

Как предполагает WSJ, основываясь на результатах опроса, шквал негативной рекламы в ходе кампании и выступления самих кандидатов могли испортить часть положительных впечатлений о Харрис, которые возникли после ее решения баллотироваться в президенты.

В частности, теперь среди избирателей преобладает негативное мнение о вице-президенте - 53% против 45%. Также 54% избирателей в США не одобряют ее работу на должности вице-президента, а 42% считают иначе.

В то же время мнение о Трампе среди избирателей улучшилось, теперь 52% одобряют его работу в должности президента и 48% не одобряют.

При этом избиратели в США более положительно относятся к экономическому плану Трампа, чем к плану Харрис.