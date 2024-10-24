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Разрыв незначителен. Трамп обогнал Харрис в свежем соцопросе

Фото: кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп незначительно обогнал своего оппонента Камалу Харрис. Разрыв между ними - всего два процентных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Wall Street Journal.

Согласно соцопросу, 47% респондентов хотят проголосовать за Трампа на выборах, в то время как 45% - за Харрис. Такой отрыв находится в пределах погрешности соцопроса, это означает, что любой из кандидатов может оказаться впереди.

Как предполагает WSJ, основываясь на результатах опроса, шквал негативной рекламы в ходе кампании и выступления самих кандидатов могли испортить часть положительных впечатлений о Харрис, которые возникли после ее решения баллотироваться в президенты. 

В частности, теперь среди избирателей преобладает негативное мнение о вице-президенте - 53% против 45%. Также 54% избирателей в США не одобряют ее работу на должности вице-президента, а 42% считают иначе. 

В то же время мнение о Трампе среди избирателей улучшилось, теперь 52% одобряют его работу в должности президента и 48% не одобряют. 

При этом избиратели в США более положительно относятся к экономическому плану Трампа, чем к плану Харрис. 

Выборы президента США

Напомним, последние несколько месяцев результаты соцопросов показывали, что Камала Харрис опережает своего оппонента на выборах Дональда Трампа.

В частности, после дебатов, которые прошли в начале сентября, Харрис обгоняла Трампа на 5 процентных пунктов.

В то же время, согласно данным соцопроса за 15 октября, разрыв между кандидатами в президенты США составил 3%, Харрис сохраняла лидерство.

К слову, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США