Опрос показал, насколько Гаррис опережает Трампа после дебатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего конкурента республиканца Дональда Трампа. В настоящее время отрыв составляет 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двухдневного опроса Reuters/Ipsos, среди зарегистрированных избирателей Гаррис лидирует на 5%, что больше, чем результаты опроса в период 21-28 августа.

В частности, среди избирателей, которые сказали, что слышали хотя бы что-то о прениях во вторник, 53% сказали, что победила Гаррис, а 24% - победивший Трамп. Остальные заявили, что не слышали или не ответили. Около 52% знакомых с дебатами сказали, что Трамп путался и не выглядел резким. А 21% сказали то же о Гаррисе.

Среди избирателей-республиканцев каждый пятый сказал, что Гаррис заставила Трампа обороняться в острых президентских прениях.

Около 52% избирателей, знакомых с дебатами, сказали, что Гаррис "произвела впечатление человека с высшими моральными принципами", по сравнению с 29%, которые сказали то же о Трампе.

Избиратели в целом дали Гаррис лучше оценки, чем Трампу, за то, как она держалась. На вопрос, кто из них выглядел более достойно, 56% людей, знакомых с дебатами, отдали предпочтение Гаррис по сравнению с 24%, которые предпочли Трамп. Сорок девять процентов сказали, что Гаррис «сдалась мне человеком, который выслушает меня и поймет мои проблемы», по сравнению с 18%, которые так оценили Трампа.

В опросе приняло участие 1690 взрослых американцев по всей стране, в том числе 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около трех процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.