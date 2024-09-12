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Опрос показал, насколько Гаррис опережает Трампа после дебатов

Четверг 12 сентября 2024 22:44
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Опрос показал, насколько Гаррис опережает Трампа после дебатов Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего конкурента республиканца Дональда Трампа. В настоящее время отрыв составляет 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двухдневного опроса Reuters/Ipsos, среди зарегистрированных избирателей Гаррис лидирует на 5%, что больше, чем результаты опроса в период 21-28 августа.

В частности, среди избирателей, которые сказали, что слышали хотя бы что-то о прениях во вторник, 53% сказали, что победила Гаррис, а 24% - победивший Трамп. Остальные заявили, что не слышали или не ответили. Около 52% знакомых с дебатами сказали, что Трамп путался и не выглядел резким. А 21% сказали то же о Гаррисе.

Среди избирателей-республиканцев каждый пятый сказал, что Гаррис заставила Трампа обороняться в острых президентских прениях.

Около 52% избирателей, знакомых с дебатами, сказали, что Гаррис "произвела впечатление человека с высшими моральными принципами", по сравнению с 29%, которые сказали то же о Трампе.

Избиратели в целом дали Гаррис лучше оценки, чем Трампу, за то, как она держалась. На вопрос, кто из них выглядел более достойно, 56% людей, знакомых с дебатами, отдали предпочтение Гаррис по сравнению с 24%, которые предпочли Трамп. Сорок девять процентов сказали, что Гаррис «сдалась мне человеком, который выслушает меня и поймет мои проблемы», по сравнению с 18%, которые так оценили Трампа.

В опросе приняло участие 1690 взрослых американцев по всей стране, в том числе 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около трех процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.

Напомним, после дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в июне67% опрошенных CNN американцев признали победу Трампа . На днях в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Гаррис. Однако союзники Трампа полагают, что он проиграл.

После чего Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты с Камалой Гаррис.

РБК-Украина забрало в материалеглавные заявления кандидатов в президенты США Гаррис и Трампа на дебатах .

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