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Разрыв между Харрис и Трампом в опросах сократился вдвое, - Reuters

Вторник 08 октября 2024 19:43
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Разрыв между Харрис и Трампом в опросах сократился вдвое, - Reuters Фото: кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис продолжает опережать своего конкурента на выборах Дональда Трампа в соцопросах. Но разрыв между ними сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Reuters совместно с Ipsos.

Согласно результатам опроса, Харрис опережает Трампа на 3 процентных пункта - 46% против 43%.

При этом в опросе, который провели 20-23 сентября, Трамп отставал от Харрис на 6 процентных пунктов.

Согласно новому соцопросу, Трамп оказался более предпочтительным кандидатом в ряде экономических вопросов.

Респонденты считают, что вопрос экономики является наиболее актуальным в США. При этом около 44% сказали, что у Трампа лучше подход к решению проблемы "стоимости жизни", по сравнению с 38%, которые выбрали Харрис.

Среди ряда экономических вопросов, которые должен решить следующий президент, около 70% респондентов посчитали "стоимость жизни" самой важной. Лишь небольшая часть выбирала рынок труда, налоги или улучшение личного финансового положения.

Трамп получил больше поддержки среди респондентов, чем Харрис, по каждому из этих вопросов. Но, в то же время, 42% избирателей считают Харрис лучшим кандидатом для решения проблемы разрыва между богатыми и средними американцами (в этом случае только 35% были за Трампа).

Что предшествовало

Напомним, в ноябре в США должны состояться президентские выборы. Главными кандидатами являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Последние соцопросы показывают, что разрыв между ними незначительный, поэтому нельзя сказать, кто победит.

Более детально о рейтингах кандидатов - в материале РБК-Украина.

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