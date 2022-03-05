RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Роздрібні мережі закликають постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування

Автор: Сергей Новиков

Асоціація рітейлерів України закликає виробників і постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування. Це потрібно, щоб вони залишалися доступними для населення в умовах війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації, яка є в розпорядженні видання.

У заяві йдеться, що на сьогодні роздрібні мережі, незважаючи на недостатню кількість транспорту, складну логістику, небезпечні умови для працівників, вживають усіх заходів, щоб забезпечити населення продуктами харчування. Однією з принципових умов доступності товарів залишається їх вартість.

"Асоціація рітейлерів України звертається до всіх виробників і постачальників продуктів харчування з проханням не підвищувати відпускні ціни для суб'єктів роздрібної торгівлі, як це відбувається окремими суб'єктами господарювання. Адже таке підвищення цін робить негативний вплив на споживача", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що за останній тиждень торгові націнки на соціальні продукти харчування в найбільших мережах були стабільні і не підвищувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України