Роздрібна торгівля в Україні відновилася після карантину

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в грудні 2020 року зріс на 13,4% у порівнянні з груднем минулого року. У порівнянні з листопадом поточного року зафіксовано зростання на 20,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-грудні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 8,4%, що можна порівняти зі зростанням за минулий рік (10,3%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-грудень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 18,7%), Запорізькій (на 15,7%) та Чернігівської (на 14,2%) областях.

Нагадаємо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час, як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0% у порівнянні з березнем.