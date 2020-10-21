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Роздрібна торгівля в Україні швидко відновилася після карантину

Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання досягли докарантинних рівнів

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у вересні 2020 року зріс на 11,6% у порівнянні з вереснем минулого року. Проте в порівнянні з серпнем поточного року зафіксований спад на 0,7%.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-вересні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 6,7%, що у порівнянні з зростанням за перший квартал (10,6%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 16,6%), Запорізькій (на 11,1%) та Чернігівської (на 12,4%) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% у порівнянні з квітнем минулого року і на 23,0% у порівнянні з березнем.

Нагадаємо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час, як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

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