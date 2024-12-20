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Разговоры о миротворческом контингенте в Украине пока преждевременны, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента пока преждевременны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv.

По словам Шольца, вопрос размещения миротворцев в Украине не обсуждался на встрече руководителей государств-членов ЕС в Брюсселе. При этом снова высказался против идеи введения миротворческих сил в Украину в случае возможного прекращения огня.

Он сказал, что конкретная организация архитектуры безопасности "не может быть предметом разумного обсуждения в настоящее время".

"Но это должно быть что-то, что, по нашему мнению, также имеет трансатлантическую структуру", - подчеркнул он.

Шольц ответил, что пока не было "никаких дискуссий о сухопутных войсках или что-то подобное, потому что это вообще не является вопросом".

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Обсуждение возможности миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил рассмотреть размещение европейских военных в случае замораживания конфликта.

В то же время в Италии Министерство обороны и МИД заявили, что итальянские военные могут присоединиться к такой миссии только после завершения боевых действий. Также подчеркнули необходимость обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщило Politico, одной из тем предстоящей встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами 18 декабря будет обсуждение миротворческой миссии.

Министр обороны Германии Борис Писториус на днях отметил, что Германия, вероятно, будет играть роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако пока деталей относительно формата миротворческих сил нет.

В то же время, агентство Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Франции по отправке миротворцев. Киев призывает партнеров присоединяться к этим усилиям.

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Война в Украине