Разговор Трампа и Путина и визит Зеленского в Финляндию: новости за 18 марта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. А президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более подробно о том, что произошло во вторник 18 марта - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

РФ в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине. В частности на Днепропетровщине из-за атаки произошли пожары на предприятиях.

Генерал-лейтенант Наев заявил об отводе украинских сил на одном из участков фронта в Донецкой области.

Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года

Также министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя возможное 30-дневное перемирие, заявил, что Украина готова сопротивляться, если Российская Федерация не примет соответствующую инициативу, предложенную США.

"Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году...Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", - заявил министр.

Эрдоган хочет встречи с Трампом в Белом доме в апреле, - Bloomberg

Как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу с Дональдом Трампом в Белом доме, возможно, в конце апреля, сообщили турецкие чиновники, знакомые с этим вопросом.

Вероятно, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности. Это связано с тем, что Турция хочет стать заметным посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

Стармер обсудил с Трампом войну в Украине перед разговором с Путиным

Как пишет Sky News, премьер Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, накануне разговора главы Белого дома с диктатором Владимиром Путиным. Основной темой между Стармером и Трампом стала война в Украине и "желание президента США способствовать ее завершению".

Стармер подчеркнул, что Киев должен занимать "сильную позицию" для достижения справедливого и прочного мира. Он также проинформировал Трампа о предстоящих встречах коалиции стран, которые поддерживают Украину, отметив, что в них примут участие более 30 государств.

РФ дронами уничтожила НПЗ в Харьковской области

Российские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа, принадлежащий Харьковской инвестиционно-промышленной группе AES Group, об этом рассказали РБК-Украина в пресс-службе компании.

По информации AES Group, по предприятию было выпущено около 20 беспилотников, а удары продолжались в течение двух часов. Это уже четвертая атака на этот НПЗ с февраля 2022 года. До вчерашнего дня завод функционировал лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки он полностью уничтожен.

Китай заявил о готовности помочь в послевоенном восстановлении Украины

С соответствующим заявлением выступил представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин. По его словам, помощь будет предоставляться "в соответствии с пожеланиями сторон".

Ли Мин также сообщил, что с начала войны Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи. В марте 2022 года Пекин отправил первую партию гуманитарного груза на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов США), а впоследствии предложил еще 10 миллионов юаней (1,57 миллиона долларов США).

Зеленский раскрыл планы на визит в Финляндию

"Будут встречи с президентом Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, премьер-министром Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний", - написал он.

Сибига договорился о встрече с Сийярто: что обсудят

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что на полях Raisina Dialogue в Индии он провел конструктивный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мы договорились провести в ближайшее время отдельную двустороннюю встречу для детального обсуждения всех вопросов нашей повестки дня", - уточнил Сибига.

Суд в США признал закрытие USAID, вероятно, неконституционным: что будет с агентством

Судья частично удовлетворил иск группы из более 20 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID, и признал, что Маск и его департамент DOGE, вероятно, нарушили Конституцию США, когда в одностороннем порядке решили закрыть агентство.

Судья приказал на время рассмотрения дела в суде возобновить работу USAIS и запретил администрации Трампа совершать любые действия, связанные с ликвидацией агентства.

Трамп и Путин согласовали шаги к миру в Украине, первый - никаких ударов по энергетике

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

Трамп и Путин обсудили вопросы перемирия Украины и России. Во время разговора "лидеры согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром".

Как отметили в Белом доме, Путин и Трамп согласовали первые шаги по миру в Украине.