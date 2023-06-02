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Размещение украинских беженцев в Болгарии: МВД обнаружило нарушения

Фото: МВД Болгарии обнаружило нарушения, которые связаны с размещением украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии обнаружили нарушения в реализации программ размещения украинских беженцев в стране.

Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Болгария с начала полномасштабного вторжения принимала у себя сотни тысяч беженцев из Украины. Их размещали в пансионатах, гостиницах, пунктах отдыха и лагерях. Для этого предусмотрели финансирование из госбюджета и средств Евросоюза.

Демерджиев рассказал, что проверки выявили дублирование регистраций, а также размещение сверх максимальной вместимости отелей людей, которые не въезжали в Болгарию, и детей, "которые не родились".

"Иногда это касается нескольких гостиниц, которые принадлежат одному и тому же человеку. Он может не знать, что эти беженцы находятся в 3-х разных местах одновременно”, - отметил министр.

Информацию, которую получили в результате проверок, уже передали в прокуратуру, рассказал глава МВД.

Напомним, с 31 мая Болгария выселяет всех украинцев, которые проживали в отелях не бесплатной основе. Их разместят в общежитиях.

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