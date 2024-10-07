В Раде настаивают на дальнейшем расширении условий "єОселі" для ВПЛ

Следующими шагами в расширении программы "єОселя" для переселенцев должны стать снижение процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%. Помимо решения жилищного вопроса ВПЛ, это будет положительно влиять как на первичный рынок недвижимости, так и на вторичку в регионах.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что последние изменения в государственной программе "єОселя", которые на днях анонсировало Правительство и направленные на повышение доступности ее условий для ВПЛ, касаются только увеличения возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы. Позитивный момент в том, что им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины - речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех, если оно было принято в эксплуатацию при предоставлении экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживание.

"Увеличение возраста жилья до 10 лет вместо трех - безусловно значительно расширяет возможности людей, которые были вынуждены покидать свои дома, спасаясь от обстрелов и оккупации. Дело в том, что покупать жилье на первичке означает необходимость ждать, пока его построят. Вторичный рынок. означает возможность решить жилищный вопрос переселенцев уже сегодня. Более того, следует учитывать, что вторичка кое-где доступнее с точки зрения стоимости", - подчеркнула Шуляк.

По данным портала ЛУН, систематически мониторящего рынок первичной недвижимости, объектов, подпадающих под условия программы, в Кропивницком, например, всего два, в Виннице наберется с десяток, а в Ровно 18. Но если уйти за пределы региональных центров, то там ситуация еще более показательна: найти дома, отвечающие условиям программы, скажем в Жмеринке или Лубнах – миссия фактически невозможна, заверила нардепка.

Впрочем, по ее словам, увеличение возраста жилья, которое переселенцы смогут купить с помощью "єОселі", недостаточно для того, чтобы решение их жилищного вопроса можно было считать полноценным. Также следует уменьшить для ВПЛ размер первого - с 20% до по меньшей мере до 15%.

Дело в том, отметила Шуляк, при стандартных условиях банки просят уплатить от 30% суммы ипотеки, "єОселі" позволяет уменьшить взнос до 20%. Однако не всегда – некоторые банки сразу просит те же минимум 30%, мотивируя это тем, что цена на выбранную квартиру выше допустимой по программе, или же платежеспособность потенциального заемщика не убедительна. Кроме этого, банк может настаивать на оплате страхования ипотеки, разовой комиссии, услуг нотариуса, открытия счета, перевода средств на счет продавца и т.д.

Еще одно необходимое изменение – уменьшение для ВПЛ процентной ставки за пользование кредитом. На сегодняшний день кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, а для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья - 7%. Это не совсем правильно, так что мы настаиваем на том, чтобы этой категории заемщиков также разрешили пользоваться государственной ипотечной программой под 3% годовых.

"Повышение доступности "єОселі" для переселенцев не нуждается в разработке отдельного законодательства - все это можно сделать на уровне подзаконных актов, то есть решение в этом вопросе исключительно за правительством", - подытожила Шуляк.