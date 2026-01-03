Раскрываемость грабежей в Киеве достигла почти 100 процентов

Столичные правоохранители подвели итоги работы за прошлый год, зафиксировав высокие показатели раскрываемости тяжких имущественных преступлений с применением насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Киева в сети Facebook.
В течение 2025 года следственные и оперативные подразделения полиции Киева обеспечили полное раскрытие разбойных нападений, что рассматривается как один из ключевых индикаторов слаженной и профессиональной работы правоохранительной системы столицы.
По официальным данным, за год было зарегистрировано 33 разбойных нападения, и по каждому из них полицейские установили причастных лиц и привлекли их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в Киеве зафиксировали 168 грабежей. В 167 случаях преступления уже раскрыты. Сообщение об одном из грабежей поступило в полицию в конце декабря, поэтому оперативные подразделения продолжают работу по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.
От противоправных действий страдали представители разных социальных групп. Среди пострадавших были женщины, пожилые люди, несовершеннолетние, а также военнослужащие и ветераны войны. В полиции подчеркивают, что каждый такой случай рассматривался в приоритетном порядке.
Высокие показатели раскрываемости стали возможны благодаря системной работе следователей и оперативников, активному использованию городских систем видеонаблюдения и оперативному реагированию на каждое сообщение о преступлении.
Напоминаем, что правоохранители открыли уголовное производство из-за массовой драки, произошедшей в Шевченковском районе Киева: в ночь на субботу, 20 декабря, возле Бессарабской площади между двумя компаниями вспыхнул конфликт, который перерос в уличную стычку. По данным полиции, информация о происшествии поступила около полуночи, а уже на следующий день в сети появилось видео инцидента. В местных пабликах утверждают, что в драке участвовали более десяти иностранцев и она продолжалась около часа.
Отметим, что в Святошинском районе Киева 16 декабря полицейские при задержании правонарушителя были вынуждены сделать предупредительный выстрел: инцидент произошел на территории жилого массива Новобеличи, где разыскиваемый мужчина оказал сопротивление правоохранителям и применил газ раздражительного действия.