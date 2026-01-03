Раскрываемость грабежей в Киеве достигла почти 100 процентов

В течение 2025 года следственные и оперативные подразделения полиции Киева обеспечили полное раскрытие разбойных нападений, что рассматривается как один из ключевых индикаторов слаженной и профессиональной работы правоохранительной системы столицы.

По официальным данным, за год было зарегистрировано 33 разбойных нападения, и по каждому из них полицейские установили причастных лиц и привлекли их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статистика грабежей и ход расследований

Кроме того, в Киеве зафиксировали 168 грабежей. В 167 случаях преступления уже раскрыты. Сообщение об одном из грабежей поступило в полицию в конце декабря, поэтому оперативные подразделения продолжают работу по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.

Кто становился жертвами преступлений

От противоправных действий страдали представители разных социальных групп. Среди пострадавших были женщины, пожилые люди, несовершеннолетние, а также военнослужащие и ветераны войны. В полиции подчеркивают, что каждый такой случай рассматривался в приоритетном порядке.

Что помогло добиться результатов

Высокие показатели раскрываемости стали возможны благодаря системной работе следователей и оперативников, активному использованию городских систем видеонаблюдения и оперативному реагированию на каждое сообщение о преступлении.