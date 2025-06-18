Разворовали миллионы на боеприпасах для Украины: в Словакии задержали восемь чиновников

В Словакии задержали восемь человек по делу о возможном хищении средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине. Среди задержанных есть действующие сотрудники министерства обороны страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской прокуратуры (ЕРРО).
Прокуратура 18 июня провела мероприятия по сбору доказательств в расследовании возможного злоупотребления средствами, направленными на помощь Украине, которое начали в апреле 2025 года. Общий ущерб оценивается в 7,4 миллиона евро. Среди восьми задержанных четверо - государственные служащие министерства обороны Словакии.
Как указано в материалах следствия, с февраля по март 2022 года чиновники минобороны подали в Европейский фонд мира (EPF) заявку на возмещение расходов за предоставление военной помощи Украине. Речь идет о поставках боеприпасов.
Предполагается, что подозреваемые вступили в сговор с частными компаниями, приобретя у них боеприпасы по завышенным ценам. Процедура государственных закупок была сфальсифицирована, что привело к убыткам.
Расследование по делу ведется представителями ЕРРО в сотрудничестве со Словацким управлением по борьбе с организованной преступностью при управлении полиции. Дело передали Европрокуратуре, поскольку возможные злоупотребления компенсационными средствами подпадает под определение преступления против финансовых интересов Евросоюза.
Тем временем в Словакии правительство пророссийского премьер-министра Роберта Фицо пытается преследовать чиновников, которые отвечали за оказание помощи Украине. 18 июня силовики попытались задержать экс-министра обороны Ярослава Надя и ряд экс-чиновников минобороны.
Фицо, известный сторонник Кремля, не только прекратил предоставление военной помощи Украине, но и неоднократно угрожал привлечь к ответственности чиновников и членов прошлого правительства за передачу Киеву вооружения. В частности, его правительство требовало от полиции провести расследование относительно передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.
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