Полиция Словакии решила задержать бывшего министра обороны за помощь Украине

Полиция Словакии попыталась задержать бывшего министра обороны и других бывших чиновников за военную помощь Украине. Сам Ярослав Надь заявил, что гордится помощью Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренних дел Матус Сутай Эсток сообщил, что к делу была привлечена группа, расследующая поставку боеприпасов Украине при прежнем правительстве после вторжения России в 2022 году.

Новостной сайт Dennik N сообщил, что полиция пыталась задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя, который находится за пределами страны в отпуске, и еще одного бывшего чиновника министерства.

По данным сайта полиция задержала бывшего главу государственной оборонной компании.

Режим Фицо

Левонационалистическое правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо предприняло резкие политические изменения с момента прихода к власти в 2023 году. Оно заявило о прекращении военной помощи Украине и улучшении отношений с Россией, которая поставляет в страну нефть и газ.

В прошлом году правительство Фицо обвинило предыдущую администрацию в измене и других преступлениях за различные пожертвования Украине. В ноябре было начато расследование расхождений в данных о пожертвованиях.

Правительство Словакии также призвало полицию провести расследование в отношении предыдущего правительства за передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО.

Сделал бы это снова

Надь отверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что находится в отпуске в Канаде и должен вернуться в конце месяца. "Сегодняшний театр, честно говоря, меня не удивил и не обеспокоил", - написал Надь в Facebook.

"Повторю снова и снова, как я горжусь тем, как мы помогали Украине. Я бы сделал так снова… Потому что в этом и заключается человечность и ответственность. Защищать невинную жертву отвратительной российской агрессии", - добавил он.