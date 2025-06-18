ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полиция Словакии решила задержать бывшего министра обороны за помощь Украине

Словакия, Среда 18 июня 2025 13:40
UA EN RU
Полиция Словакии решила задержать бывшего министра обороны за помощь Украине Фото: Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Полиция Словакии попыталась задержать бывшего министра обороны и других бывших чиновников за военную помощь Украине. Сам Ярослав Надь заявил, что гордится помощью Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренних дел Матус Сутай Эсток сообщил, что к делу была привлечена группа, расследующая поставку боеприпасов Украине при прежнем правительстве после вторжения России в 2022 году.

Новостной сайт Dennik N сообщил, что полиция пыталась задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя, который находится за пределами страны в отпуске, и еще одного бывшего чиновника министерства.

По данным сайта полиция задержала бывшего главу государственной оборонной компании.

Режим Фицо

Левонационалистическое правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо предприняло резкие политические изменения с момента прихода к власти в 2023 году. Оно заявило о прекращении военной помощи Украине и улучшении отношений с Россией, которая поставляет в страну нефть и газ.

В прошлом году правительство Фицо обвинило предыдущую администрацию в измене и других преступлениях за различные пожертвования Украине. В ноябре было начато расследование расхождений в данных о пожертвованиях.

Правительство Словакии также призвало полицию провести расследование в отношении предыдущего правительства за передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО.

Сделал бы это снова

Надь отверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что находится в отпуске в Канаде и должен вернуться в конце месяца. "Сегодняшний театр, честно говоря, меня не удивил и не обеспокоил", - написал Надь в Facebook.

"Повторю снова и снова, как я горжусь тем, как мы помогали Украине. Я бы сделал так снова… Потому что в этом и заключается человечность и ответственность. Защищать невинную жертву отвратительной российской агрессии", - добавил он.

Фицо открыто критиковал политику ЕС в отношении Украины, заявляя, что поставки оружия продлевают войну с Россией.

Он раскритиковал планы НАТО, членом которого является Словакия, по увеличению расходов в ближайшие годы и впервые поставил под сомнение место Словакии в военном альянсе, заявив, что нейтралитет пойдет стране на пользу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде