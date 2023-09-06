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Хищение более 8,4 млрд гривен ПриватБанка: НАБУ и САП направили дело в суд

Фото: НАБУ и САП передали дело ПриватБанка в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие о хищении более 8,4 млрд гривен бывшим топ-менеджментом ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии правоохранителей, еще в 2016 году перед национализацией ПриватБанка бывший глава правления приказал перечислить средства с корреспондентского счета, который открыли в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

В НАБУ отмечают, что в результате такой операции банку был нанесен ущерб в размере 315 млн долларов (8,2 млрд гривен по курсу Нацбанка)

Для того, чтобы прикрыть растрату средств ПриватБанка, организаторы схемы подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица, уточняют в бюро. 

"Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям", - утверждают правоохранители.

Помимо этого, экспредседатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания Приватбанка неплатежеспособным в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили около 223 млн грн средств банка в пользу связанных с ним компаний.

"Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации", - рассказывают в НАБУ. 

Среди обвиняемых: экспредседатель правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Дубилет, его первый заместитель, заместитель, бывший руководитель департамента финансового менеджмента, бывший руководитель департамента поддержки межбанковских операций и руководитель департамента операционного направления банка.

Розыск Дубилета

Напомним, Дубилета объявили в розыск еще в 2021 году, поскольку он фигурирует в деле о финансовых махинациях в ПриватБанке. 

При этом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.

 

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Александр ДубилетПриватБанкНАБУСАП