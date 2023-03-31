Разворовывания во время войны - худшее, что может быть, - нардеп

По его словам, журналистские расследования о возможных злоупотреблениях в Минобороны провоцируют ответную реакцию.

"Мы все видели историю о яйцах по 17 грн, яблоках - по 52 грн за кг. Безусловно, такие случаи вызывают возмущение. Мы увидели реакцию на это, то есть уволены какие-то чиновники, правоохранительные действия происходят, идет расследование. Будем следить за тем, будут ли какие-то результаты, или это просто все тихо исчезнет", - отметил он.

Гончаренко также подчеркнул: украинские граждане хотят услышать ответы на вопрос, а действительно ли в Минобороны были зафиксированы разворовывания.

"Потому что разворовывания во время войны - это худшее, что только может быть в Минобороны", - добавил он.

Парламентарий пояснил: разворовывания в Минобороны, если таковы действительно имели место, будут иметь негативные последствия для Украины, в том числе, с точки зрения оказания западной помощи Украине.

"Что касается перспектив влияния на поддержку Украины, то, конечно, это наихудший сценарий, если, не дай Бог, из-за злоупотреблений чиновников, встанет вопрос, что будет ограничиваться поддержка Украины, потому что это напрямую повлияет на жизнь и существование Украины", - указал он.

Более того, политик указал, при каких условиях ситуация может обостриться.

"Если эти западные аудиторы обнаружат что-то, что прикрывается украинской властью, или это обнаружат журналисты-расследователи - вот это будет иметь очень серьезные последствия. А в противном случае очень важно демонстрировать реакцию, оперативно реагировать и расследовать, чтобы преодолеть действительно какие-то катастрофические последствия", - констатировал он.

Гончаренко считает, что возможные случаи злоупотреблений чиновниками Минобороны должны быть расследованы – а выявленные виновные должны получить наказание. При таком сценарии злоупотреблений становится меньше, отметил он.

Вместе с тем нардеп обращает внимание на то, что на самые высокие ступени власти попадают люди, для которых не существует норм морали.

"Поэтому единственный путь борьбы с этим (ничего нового нет, мир давно на это ответил), во-первых, прозрачность и демократические механизмы… Ну и второе, безусловно, это расследование и наказание тех, кого не остановил контроль, поэтому здесь только наказание, в таких условиях жесткое наказание, которое должно остановить на будущее", - резюмировал он.