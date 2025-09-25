Раскол в команде Трампа? Президент США потерял одного из ближайших помощников

Будовича считают одним из ближайших соратников Трампа и архитектором его коммуникационной стратегии.

Именно Тейлор Будович помогал создавать и распространять ключевые тезисы Трампа, которые подхватывали медиа и поддерживали базу избирателей. Его стиль - простые, эмоциональные и часто провокационные месседжи - соответствовал риторике самого Трампа.

Как один из главных коммуникационных советников Трампа, Будович обеспечил стабильную связь с медиа, координировал информационные кампании и помогал строить образ Трампа как "лидера, который возвращает Америке величие".

Известно, что чиновник покидает пост ради новой работы, подробности которой пока не разглашаются.

Напомним, что после завершения первого президентского срока Трампа в 2021 году Будович исполнял обязанности его спикера, а затем возглавил политический комитет действий MAGA Inc., связанный с Трампом. В 2024 году он вернулся в команду во время предвыборной кампании и снова занял высокий пост в Белом доме после победы Трампа.

Эта отставка стала неожиданностью, поскольку второй срок Трампа отмечается относительной кадровой стабильностью - в отличие от первого, когда изменения в высших эшелонах власти происходили чрезвычайно часто.