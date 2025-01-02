Сбился прицел на скамейке: Михайлюк поразил ужасной статистикой в первом матче года в НБА

Атакующий защитник "Юты Джаз" Святослав Михайлюк вернулся на площадку после отсутствия в двух предыдущих встречах. Перед тем он показывал неплохую результативность, но, похоже, на скамейке у него сбился прицел.

В поединке против "Нью-Йорк Никс" (103:119) украинец за 15 минут на паркете смазал все шесть своих бросков. Он четыре раза неудачно выполнил трехочковые попытки и дважды - двухочковые. Результат Михайлюка в матче более чем скромный - один подбор при одном фоле. Для украинца это был 10-й поединок в сезоне. В среднем он играет 16.7 минут, набирая 7.7 очка, 1.5 подбора и 1.3 передачи.

В то же время центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень помог своей команде одержать победу над "Филадельфией" (113:107). Отечественный бигмен сыграл почти 6 минут. Очков не набрал (ошибся в одной попытке с игры), сделал 1 подбор, 2 передачи, 1 перехват при 1 фоле.

Всего Лень в этом сезоне в НБА провел 26 матчей, в которых в среднем играет 7.3 минуты, набирая 1.5 очка, 1.9 подбора и 0.9 передач.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 7 побед в 32-х матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 15 успешных поединков из 34-х. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 12-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.