ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центровой "Вашингтона" оформил гейм-виннер под сирену: момент дня в НБА

Новина українською →
Детройт, Среда 08 марта 2023 10:41
Центровой "Вашингтона" оформил гейм-виннер под сирену: момент дня в НБА Фото: Дэниэл Гэффорд стал главным героем встречи (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Во главе хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Вашингтон Уизардс" Дэниэл Гэффорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Меткий бросок американца позволил "Визардс" избежать овертайма. При счете 117:117 в противостоянии с "Детройтом" Гэффорд среагировал то ли на неудачную попытку, то ли зрячую передачу Гудвина. Слева от щита он выпрыгнул и набрал два решающих пункта.

Благодаря этой победе "Вашингтон" удержался на 10-й строчке Восточной конференции и последним проходит в плей-офф. "Пистонс" же остались безусловным аутсайдером Востока. Рекорд детройтцев – 15 побед, 51 поражение.

Сам Гэффорд провел в игре около 25 минут. За это время он успел набрать 8 очков, сделал 7 подборов и оформил 1 ассист. Самым результативным в матче стал защитник "Уизардс" Брэдли Билл (32 пункта).

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне играл за "Арканзас Рейзорбэкс". На драфте НБА-2019 выбран "Чикаго" под 38-м номером.

В рядах "Буллз" задержался всего на полтора сезона. Периодически защищал цвета фарм-клуба – "Винди Сити" – в Джи-Лиге. В составе "Вашингтона" оказался посреди сезона 2020/21 в результате обширного обмена трех команд. Осенью 2021-го заключил контракт с "Уизардс" на 3 года с зарплатой 40,2 млн долларов.

Гэффорд может закрыть позиции центрового и тяжелого форварда. В детстве занимался американским футболом, где выступал на позиции ресивера.

К слову, накануне защитник "Кливленда" Митчелл возглавил подборку моментов со слэм-данком в овертайме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу