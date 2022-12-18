Форвард "Нью-Орлеана" оформил эффектный трехочковый: момент дня в НБА
Десятку самых лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Наджи Маршалл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
24-летний американец запомнился эпизодом под занавес первой четверти. Он получил передачу от Макколлума, покомбинировал и в воздухе бросил мяч из-за "дуги". Помешать атаке не сумел Уэйнрайт.
Красота от Маршалла, однако, не спасла "Нью-Орлеан" от поражения. "Финикс" дожал "Пеликанс" в финальной 12-минутке (118:114) и подтянулся к сопернику в топ-4 Западной конференции НБА.
Сам Маршалл провел на паркете около 18 минут. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Санз" Дэвин Букер (58 пунктов).
Кто такой Наджи Маршалл
Уроженец Атлантик-Сити, выросший в Мэриленде. На студенческом уровне выступал за Университет Ксавье (Цинциннати, штат Огайо).
На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд и подписал контракт с "Нью-Орлеаном". Защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Бирмингем Скуадрон". Дебютировал в составе "Пеликанс" в январе 2021 года.
Весной прошлого года Маршалл начал регулярно выступать за "Нью-Орлеан" из-за эпидемии травм в первой команде. В мае 2021-го подписал многолетний договор с луизианцами.
К слову, накануне плеймейкер "Бруклина" Ирвинг оформил баззер против "Торонто".
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