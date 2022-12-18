ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард "Нью-Орлеана" оформил эффектный трехочковый: момент дня в НБА

Новина українською →
Финикс, Воскресенье 18 декабря 2022 10:12
Форвард "Нью-Орлеана" оформил эффектный трехочковый: момент дня в НБА Фото: Наджи Маршалл и Хосе Альварадо не спасли "Пеликанс" от поражения (nola.com)
Автор: Антон Федорцив

Десятку самых лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Наджи Маршалл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний американец запомнился эпизодом под занавес первой четверти. Он получил передачу от Макколлума, покомбинировал и в воздухе бросил мяч из-за "дуги". Помешать атаке не сумел Уэйнрайт.

Красота от Маршалла, однако, не спасла "Нью-Орлеан" от поражения. "Финикс" дожал "Пеликанс" в финальной 12-минутке (118:114) и подтянулся к сопернику в топ-4 Западной конференции НБА.

Сам Маршалл провел на паркете около 18 минут. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Санз" Дэвин Букер (58 пунктов).

Кто такой Наджи Маршалл

Уроженец Атлантик-Сити, выросший в Мэриленде. На студенческом уровне выступал за Университет Ксавье (Цинциннати, штат Огайо).

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд и подписал контракт с "Нью-Орлеаном". Защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Бирмингем Скуадрон". Дебютировал в составе "Пеликанс" в январе 2021 года.

Весной прошлого года Маршалл начал регулярно выступать за "Нью-Орлеан" из-за эпидемии травм в первой команде. В мае 2021-го подписал многолетний договор с луизианцами.

К слову, накануне плеймейкер "Бруклина" Ирвинг оформил баззер против "Торонто".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах