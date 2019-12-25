У різдвяному зверненні Папа Римський закликав до миру в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного звернення до Граду і миру закликав до миру в Україні, Сирії і Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ватикану.

У своєму посланні понтифік говорив про світову політику і помолився за кілька країн, в тому числі за Ємен, Ліван, Венесуелу, Ірак, Уганду і Сирію, де від війни страждають діти.

"Будь світлом, Викупитель світу, для дорогої України, домагається конкретних рішень для досягнення міцного миру", - сказав Папа Римський з балкона собору Святого Петра.

Під час різдвяної меси Франциск також заявив, що Господь любить усіх людей.

"Різдво нагадує нам, що Бог продовжує нас любити усіх, навіть самих найгірших з нас", - зазначив понтифік.

Нагадаємо, 24 грудня у Ватикані Папа Римський Франциск відслужив нічну Різдвяну Літургію в рамках святкування традиційного святвечора.

Зазначимо, Різдво в Україні відзначається двічі за Григоріанським і Юліанським календарем - 25 грудня та 7 січня. Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним у 2017 році.