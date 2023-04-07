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В России возможен вооруженный протест. ГУР узнало детали беспорядков в Брянской области

Фото: ГУР узнало детали беспорядков в Брянской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военнослужащий РФ рассказал о большом количестве жертв среди оккупантов в результате недавних беспорядков в одном из сел Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Как сообщается, в четверг, 6 апреля, в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

"Куча "скорых", расх*ярили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых дох*я, потому что очень дох*я "скорых". Поприх*ярило туда, бл*ядь. Х*йнули хорошо", - рассказал российский военнослужащий.

Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

Напомним, в четверг, 6 апреля, бойцы "Русского добровольческого корпуса" устроили вылазку в одно из сел Брянской области.

Они опубликовали в своем Telegram-канале видеоролик, в котором показали моменты своей вылазки на территорию РФ, а также разоблачили российских чиновников на очередной лжи.

При этом в Минобороны РФ утверждали, что самого проникновения на российскую территорию не было. Однако на опубликованном "РДК" видео можно увидеть, как представители группировки ходят по населенному пункту и общаются с местными жителями, а затем ведут сражение с использованием гранатометов.

Известно, что это уже второе подобное проникновение "РДК" на территорию Брянской области. Так, 2 марта россияне в Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ, которая якобы проникла на территорию региона.

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