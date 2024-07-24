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До 1 миллиона на бизнес. В Украине стартовал прием заявок на грант для ветеранов

Среда 24 июля 2024 18:40
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До 1 миллиона на бизнес. В Украине стартовал прием заявок на грант для ветеранов Как подать заявку на грант для бизнеса (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

24 июля начался прием заявок на получение гранта по программе "Варто: шлях відновлення", которую реализует Украинский ветеранский фонд. Деньги на развитие бизнеса могут получить ветераны, члены их семей, а также родственники погибших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Украинского ветеранского фонда.

Что известно о проекте

Украинский ветеранский фонд будет предоставлять финансирование бизнеса ветеранов, семей ветеранов (жена, муж), членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины на конкурсной основе.

Заявки будут приниматься до 9 августа 2024 года (до 18:00).

Сумма финансирования проектов:

  • минимальный запрос - 500 000 грн
  • максимальный - 1 000 000 грн

Претендовать на грант могут общественные объединения со статусом юридического лица (общественные организации или общественные союзы), зарегистрированные не позднее одного года до подачи заявления на участие в конкурсном отборе.

Также они должны иметь статус неприбыльной организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности, экономических, социальных, культурных и других интересов ветеранов и членов их семей.

Результаты, кто именно из претендентов на грант получит финансирование, опубликуют на сайте Украинского ветеранского фонда 13 сентября 2024 года.

Как подать заявку на грант

Для участия в конкурсе на получение гранда необходимо предоставить следующие документы:

Если возникают дополнительные вопросы по участию в проекте, отправляйте запросы на почту . В теме письма нужно указать "Варто: шлях відновлення" и номер заявки. Иначе ваше письмо не рассмотрит соответствующее подразделение Фонда.

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Раньше мы рассказывали историю ветерана, который запустил производство кофе.

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