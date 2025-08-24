Растерянные коммунисты и давление народа: на фоне каких событий Украина провозгласила независимость

По его словам, уже в начале 1991 года и оппозиция, и даже часть коммунистического большинства в Верховной Раде понимали: советская система доживает последние дни. Москва перестала выполнять финансовые обязательства перед Украиной, особенно в сфере ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В то же время общество стремительно радикализировалось - после принятия Декларации о государственном суверенитете 1990 года и "цепи единства" стало понятно, что курс на независимость необратим.

Обострение ситуации после августовского путча ГКЧП

Ситуация резко обострилась после августовского путча Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) в Москве в 1991-м. Оппозиционные депутаты в Киеве сразу требовали созыва внеочередного заседания парламента. Как вспоминает Костенко, большинство коммунистов было растеряно, а их лидер Леонид Кравчук пытался балансировать между Москвой и демократическим меньшинством. В то же время в западных регионах Украины начались массовые митинги в поддержку независимости.

"Путч в Москве стал триггером, который окончательно разрушил иллюзию прочности Союза", - отмечает Костенко.

Быстрые решения и растерянные коммунисты

Уже 20 августа в оппозиции появился первый текст Акта о Независимости, подготовленный Левком Лукьяненко. А после провала мятежа Верховная Рада на внеочередном заседании 24 августа 1991 года приняла историческое решение - провозгласила Независимость Украины.



Акт провозглашения независимости Украины (фото: Википедия)

Костенко отмечает, что голосование стало возможным благодаря массовому общественному давлению и расколу среди коммунистов.

"Значительная часть коммунистов была растеряна. Они видели, что люди выходят на площади, и присоединились к принятию Акта", - подытожил он.