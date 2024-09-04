Рассмотрит других кандидатов. Макрон отложил назначение нового премьера Франции

Французский президент Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьера Франции. Вместо этого он решил рассмотреть и других кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Le Figaro Луи Осальте.

Он отметил, что решения могут быть отложены до конца недели, когда завершатся Паралимпийские игры.

Политический журналист Осальте заявил, что Макрон склоняется к тому, чтобы отказаться от кандидатур Бернара Казнева и Ксавье Бертрана и подыскать другие варианты.

Что происходит во Франции

Напомним, что после выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.

Отметим, что после 2-го тура парламентских выборов французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.

РБК-Украина сообщало, что даже спустя более полутора месяцев после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера.

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