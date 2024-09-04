Рассмотрит других кандидатов. Макрон отложил назначение нового премьера Франции
Французский президент Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьера Франции. Вместо этого он решил рассмотреть и других кандидатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Le Figaro Луи Осальте.
Политический журналист Осальте заявил, что Макрон склоняется к тому, чтобы отказаться от кандидатур Бернара Казнева и Ксавье Бертрана и подыскать другие варианты.
Он отметил, что решения могут быть отложены до конца недели, когда завершатся Паралимпийские игры.
Что происходит во Франции
Напомним, что после выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.
Отметим, что после 2-го тура парламентских выборов французский премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.
РБК-Украина сообщало, что даже спустя более полутора месяцев после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.