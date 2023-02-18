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Разгон студентов и не только. По более чем 40 делам Майдана истекают сроки давности

Фото: Разгон студентов на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают уже в декабре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексея Донского в эфире телемарафона.

"У нас в конце этого года истекают сроки давности по части дел - это 22 дела о тяжких преступлениях", - говорится в заявлении.

Донской отметил, что в феврале следующего года истекут сроки давности еще по 22 делам.

"Например, это по делу 30 ноября и 1 декабря. Это 365 статья, и по этому преступлению сроки давности истекают", - уточнил прокурор.

Речь идет именно о разгоне студентов на Майдане.

Статья 365 УКУ - "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он подозревается в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Ранее в прокуратуре заявляли, что решение о силовом разгоне студентов в ночь с 29 на 30 ноября принимал бывший президент Украины Виктор Янукович.

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