Разгон Майдана и массовые протесты. Хроника переломного дня Революции Достоинства

Хронология событий

Началом Революции Достоинства стало 21 ноября 2013, когда люди вышли на мирный митинг на Майдане Незалежности.

Причиной протеста были действия властей, отказавшихся от ассоциации с Евросоюзом. На тот момент президент Виктор Янукович не только сорвал заключение соглашения с ЕС, к которому Украина шла годами, но и объявил курс на сближение с Россией.

24 ноября прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции. В центре Киева украинцы требовали отставки правительства Азарова за измену национальным интересам, призывали президента немедленно отменить решение правительства об отказе от европейского курса.

Евромайданы в эти дни проходили не только в столице, но и в областных центрах. На митингах всегда присутствовали силовики.

Фото: митинги в поддержку евроинтеграции проходили на Майдане с 21 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Протестующие ожидали окончательного решения о соглашении с ЕС, которое должны были принять на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября 2013.

Однако в этот день подписания исторического документа не произошло. При этом Янукович заявил о необходимости привлечь РФ к переговорам Украины и Евросоюза.

В ответ активисты Евромайдана 29 ноября приняли резолюцию с требованием отправить в отставку президента.

Переломный день Революции Достоинства

В ночь на 30 ноября на Майдане оставалось от 400 до 1000 митингующих, преимущественно студенты.

Около 4 утра площадь в центре столицы оцепили 2000 вооруженных беркутовцев. Силовики начали избивать участников Евромайдана дубинками и ногами, применяли взрывные пакеты, сбрасывали людей с постамента монумента Независимости.

Представители власти цинично заявили, что митингующих разогнали якобы для того, "чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники для дальнейших работ по подготовке к новогодним праздникам". На Майдане планировали установить елку и каток. В 04:27 туда прибыли коммунальщики, а беркутовцы продолжали кровавую зачистку на Крещатике.

Части протестующих удалось скрыться от силовиков в Михайловском соборе. Число пострадавших в тот день достигло более 80 человек.

Утром 30 ноября, узнав о разгоне молодежи в центре Киева, люди стали выходить на улицы. Как писало BBC, массовые акции собрали около полумиллиона человек. Днем состоялось Всеукраинское вече. Шествие растянулось от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Так начавшийся 21 ноября мирный митинг с евроинтеграционными лозунгами, который получил название Евромайдан, превратился в Революцию Достоинства, изменившую историю Украины.

После разгона активистов 30 ноября 2013 протесты уже не прекращались. До конца февраля 2014 украинцы добились свержения режима Януковича и смены власти. Однако впереди была аннексия Крыма, вторжение российских оккупантов в восточные регионы, и сейчас Украина продолжает бороться за свою свободу в полномасштабной войне с агрессором.

Фото: многотысячный протест на Майдане (facebook.com/maidanmuseum.org)

Жертвами Революции Достоинства в 2013-2014 годах стали 107 человек – Небесная Сотня. Большинство из них погибли во время расстрелов силовиками 20 февраля 2014 года.

Расследование дел Майдана

Еще в 2015 году в генпрокуратуре Украины пришли к выводу, что решение о силовом подавлении акции на Майдане 30 ноября 2013 принимал президент Виктор Янукович.

Реализацию этого плана он поручил бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко и секретарю СНБО Украины Андрею Клюеву.

Одним из организаторов "зачистки" Майдана в Офисе генпрокурора назвали также бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. По его указанию без решения суда непосредственный разгон осуществляли сотрудники подразделений милиции "Беркут". Они же задержали и доставили в отделения органов МВД 35 митингующих для привлечения к административной ответственности по сфальсифицированным документам.

Власти видели угрозу митингов на Майдане, когда это были исключительно мирные и немногочисленные акции.

Так, следователи ДБР установили, что с 22 ноября 2013 года представители власти оценивали уровень угрозы как потенциальный, а готовность – повышенную. А уже в декабре 2013 Командующий внутренних войск обратился с просьбой выделить 4 млн стрелковых патронов и 100 тыс. выстрелов для гранатометов.

Всего в процессе расследования событий на Майдане в ноябре 2013 - феврале 2014 было открыто более 200 уголовных производств, а обвиняемыми являются почти 300 человек – от высшего руководства страны до беркутовцев и следователей.

Фото: Виктор Янукович принял решение о "силовом" разгоне Майдана 30 ноября 2013 (Getty Images)

Как отмечают в Адвокатской совещательной группе (АСГ), представляющей интересы потерпевших Майдана, дела находятся на разных стадиях – еще расследуются, рассматриваются в судах, вынесены приговоры, вступили в законную силу или обжалуются.

В то же время после десятой годовщины событий на Майдане около 60 дел могут закрыть по истечении сроков давности (в том числе по разгону студентов 30 ноября 2013), а по некоторым уже закрыты.

В АСГ называют сложной ситуацию с наказанием виновных в преступлениях против Майдана. Ведь часть из обвиняемых, особенно чиновники и некоторые беркутовцы, сбежали из Украины еще в феврале 2014 года или в процессе рассмотрения дел. Хотя за 10 лет почти по всем эпизодам установлены фактические обстоятельства и участники событий, которые частично зафиксированы и оценены в приговорах.