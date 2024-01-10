Разделение Украины попало в 10 глобальных рисков 2024 года журнала The Time

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал The Time.

В пункте 3 "Разделенная Украина" издание назвало историческим поражением вторжение России в Украину и констатировало усиление НАТО новыми членами - Финляндией и Швецией.

Кроме того, отмечены начало процедуры вступления Украины в ЕС, введенные 11 раундов санкций против России и приближение новых ограничений, замораживание половины ее суверенных активов, а также планы направить эти средства на восстановление Украины. Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.

"В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже могут расшириться", - говорится в публикации.

Отмечается, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Отмечается, что Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может втянуть в конфликт страны НАТО.

Другие глобальные риски

Среди других глобальных рисков The Time на 2024 год, отмечены:

Кризис и раскол в США из-за президентских выборов и вероятности победы Трампа;

Расширение войны на Ближнем Востоке;

Выход из-под контроля искусственного интеллекта;

Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене;

Экономика Китая не восстановится;

Борьба за полезные ископаемые;

Глобальная инфляция, которая началась в 2021 году;

Экстремальные погодные явления, которые вызовут отсутствие продовольственной безопасности, усилят нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности;

Неопределенность и потери для компаний и корпораций.

Инициативы мирных переговоров по прекращению войны между Украиной и РФ

Агентство Bloomberg сообщило, что 16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, странами G7 и небольшой группой государств глобального Юга. Во время разговора обсуждался план проведения мирных переговоров с Россией на условиях Киева.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не требуют от Украины проведения переговоров с Россией для замораживания боевых действий.

В Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями - Путин продолжит воевать и убивать.

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