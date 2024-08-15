RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раздавали людям воду. В Херсоне в результате российской атаки погибли двое волонтеров

Два волонтера погибли в результате российской атаки дронами (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В результате обстрела Херсона 14 августа погибли двое волонтеров благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Что известно о гибели волонтеров

"Сразу на двух друзей обеднела Херсонская громада. Ночью в больнице скончался еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин - Владислав Завтур. Ему был 61 год", - написал Мрочко.

14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам, в этот момент россияне атаковали людей из дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.

Известно, что эти мужчины в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

"Враг делает все, чтобы гуманитарная ситуация в нашей громаде только ухудшалась и нам отказались помогать из-за постоянной опасности. Но р*шисты в очередной раз просчитались. Мы благодарим всех, кто рискуя собственной жизнью, продолжает поддерживать херсонцев", - добавил чиновник.

Владислав Завтур и Андрей Студинский (фото: t.me/roman_mrochko)

Добавим также, что в результате обстрела Херсона 14 августа также пострадала 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина. Мать и ребенок госпитализированы, мужчине медики оказали помощь на месте. В этот день россияне также обстреляли и другие населенные пункты в Херсонской области.

Читайте также о том, что на фронте погиб медик "Госпитальеров" Александра Мулькевич.

Ранее мы писали о том, во время боевой задачи погибла 19-летняя Юлия Бояновская.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВолонтерыПогиб