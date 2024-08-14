"Отдала жизнь за Украину". На фронте погибла 19-летняя Юлия Бояновская

12 августа во время выполнения боевого задания в Луганской области погибла военнослужащая 3-й отдельной штурмовой бригады 19-летняя Юлия Бояновская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Бибрской ТГ в Facebook.

Что известно о погибшей

"В освободительных боях за Украину жертвенно отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша Героиня - военнослужащая в/ч А46 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода 1 штурмовой роты 1 штурмового батальона солдат Бояновская Юлия Игоревна, которая проходила военную службу по контракту", - сообщили в громаде.

Известно, что Юлия - уроженка села Книсело Бибрской громады Львовской области. 2 сентября ей исполнилось бы 20 лет. Военная погибла возле населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа 2024 года.

"В скорби остались мама, папа, 17-летний брат Олег. Бибрская громада выражает искренние соболезнования семье, коллегам, односельчанам и боевым побратимам", - написали в громаде.

Юлия Бояновская (фото: Facebook/Бибречья-Bibrechchyna (Бибрская ТГ)

Юлию похоронят в родном селе Книсело. Местных призвали присоединиться к живому коридору славы, который начнется от остановки в селе возле трассы Н-09 и будет продолжаться к дому Защитницы. Похорон состоится 15 августа в 14.30.

Юлия погибла в Луганской области (скриншот)