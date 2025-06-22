Расчистил путь. Axios рассказало о роли Израиля в ударах США по Ирану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию американского агентства Axios .

По данным Axios, израильская авиация методично уничтожала многочисленные иранские системы противовоздушной обороны в течение 48 часов до американской атаки на ядерные объекты.

Просьба президента США Дональда Трампа, как узнало Axios, была направлена непосредственно израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху на прошлой неделе, после того, как глава Белого дома решил ударить по Ирану.

Нетаньяху спросил у Трампа, чем может помочь и получил просьбу зачистить юг Ирана, чтобы стратегические бомбардировщики В-2 могли беспрепятственно выполнить миссию, рассказали Axios трое американских и израильских чиновников. Кроме того, США предоставили Израилю конкретный список иранских систем ПВО, которые нужно было ликвидировать.

"Мы не давили на США, чтобы они вступили в войну. Мы были осторожны, чтобы не создать впечатление, что мы втягиваем США в войну", - сказал израильский чиновник Axios.

Вскоре после того, как бомбардировщики B-2 начали возвращаться в США, Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы проинформировать его об ударе, сообщили Axois как американские, так и израильские чиновники.

По словам американских чиновников, Трамп также сказал Нетаньяху, что не хочет продолжать удары по Ирану и желает достичь мира. Однако он готов к новым ударам, если Иран атакует американские силы.