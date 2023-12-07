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Разбомбленные дома и уничтоженная техника. Минобороны Британии показало видео из Авдеевки

Фото: Минобороны Британии показало, как сейчас выглядит Авдеевка (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

В Авдеевке Донецкой области из-за обстрелов и ударов российских оккупантов многие жилые дома совершенно разрушены, во дворах огромные воронки из-за вражеских бомбардировок. Город постепенно превращается в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Великобритании.

Британское оборонное ведомство опубликовало видео из Авдеевки, и на кадрах запечатлены последствия российских обстрелов.

Также на 53-секундном ролике демонстрируется подбитая военная техника войск РФ. В частности, показан танк захватчиков, свалившийся с мостика через водоем и лежащий на боку в овраге.

В Минобороны Британии отмечают, что в результате штурмовых действий российских интервентов в кампании с попытками захватить Авдеевку потери оккупационного контингента увеличились почти в два раза.

"Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. Вместо этого недавние нападения привели к увеличению потерь среди россиян на 90%", - подписаны кадры.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ в начале октября существенно активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. При этом президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что войска РФ не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического завода. В конце ноября и в начале декабря российские пропагандисты утверждали, якобы имеют успех в районе коксохима. Однако 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории этого завода. Защитники подчеркнули, что он под контролем ВСУ.

Добавим, что сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степному, что северо-западнее от города. Интервенты хотят захватить его, чтобы перерезать логистику Сил обороны.

Как объяснил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в беседе с РБК-Украина, у россиян есть дедлайн для захвата Авдеевки. Крайний срок, запланированный оккупантами - середина декабря.

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АвдеевкаВойна России против Украины