Разбили что-то в магазине? Адвокат объяснил, когда платить не надо

Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, до момента покупки товара ответственность за него несет собственник - то есть магазин. Покупатель становится собственником только после оплаты, следовательно, риск случайного повреждения или порчи лежит на продавце.

Как отмечает адвокат, требование оплатить поврежденный товар противоречит также части 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей". Такое требование является принуждением приобрести товар ненадлежащего качества, что прямо запрещено законом.

В случае случайного повреждения товара следует сообщить работнику магазина. Если же администрация заставляет вас оплатить товар - вы имеете право подать жалобу в Госпродпотребслужбу (письменно или через горячую линию).