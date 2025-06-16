Разбили что-то в магазине? Адвокат объяснил, когда платить не надо

Если вы случайно повредили или разбили товар в супермаркете, магазин не имеет права заставлять вас оплачивать его.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, магистр права Евгений Булименко.
Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, до момента покупки товара ответственность за него несет собственник - то есть магазин. Покупатель становится собственником только после оплаты, следовательно, риск случайного повреждения или порчи лежит на продавце.
Как отмечает адвокат, требование оплатить поврежденный товар противоречит также части 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей". Такое требование является принуждением приобрести товар ненадлежащего качества, что прямо запрещено законом.
В случае случайного повреждения товара следует сообщить работнику магазина. Если же администрация заставляет вас оплатить товар - вы имеете право подать жалобу в Госпродпотребслужбу (письменно или через горячую линию).
Ранее РБК-Украина писало, имеют ли право покупатели в Украине фотографировать товары в магазинах. Запретить это могут только в исключительных случаях - если нарушаются права других людей или закон о защите персональных данных. А требования охранников или продавцов прекратить съемку товара являются незаконными, если речь не идет о персональных данных или приватности других лиц.
Также мы рассказывали о том, что покупатель имеет право вернуть товар даже без бирки, если он некачественный или не соответствует описанию. В случае дефекта можно требовать ремонт, скидку или возврат денег. Также в течение 14 дней разрешено обменивать товар надлежащего качества, если он просто не подошел. Отказ магазина принимать претензию - незаконен: обращаться можно и к продавцу, и к производителю.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.