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Развращал собственных дочерей. В Днепре полиция задержала священника УПЦ МП

Фото: в Днепре полиция задержала священника УПЦ МП (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники полиции задержали священника УПЦ МП, которого подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении собственных дочерей-подростков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой напресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Как определили следователи, после смерти жены священнослужитель в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет.

Девушки рассказали об этом старшему брату, сразу сообщившему полицию.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей. Священник был задержан и взят под стражу.

Как сообщалось, жительница Краматорска Донецкой области передавала оккупантам информацию о размещении защитников. Также она приводила российские ракеты в больницы и общежития.

Также СБУ задержала жителя Закарпатской области, который по указанию агрессора искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

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