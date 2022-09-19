У Донецькій області в селищі Ярова, яке розташоване між Святогірськом та Дробишевим, майорить прапор України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Фото: Ярова (карта Google)
"Селище повністю контролюється ЗСУ", - повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков.
Фото: у Яровій Донецької області підняли український прапор (t.me/operativnoZSU)
Відзначимо, що ще вчора, згідно з даними Deepstatemap, селище Ярова перебувало у "сірій зоні".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український прапор також вивісили у селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області.
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