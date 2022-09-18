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У селі під Ізюмом вивісили український прапор (відео)

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Харків, Неділя 18 вересня 2022 13:42
У селі під Ізюмом вивісили український прапор (відео) Фото: у селі Підвисоке Ізюмського району вивісили прапор України (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську сільську раду.

"Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури", - йдеться в підпису до кадрів.

У селі під Ізюмом вивісили український прапор (відео)

Як повідомлялося, проводячи контрнаступну операцію в Харківській області, ЗСУ завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

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