Під Рівним горить сміттєзвалище

Ілюстративне фото (ДСНС у Київскій області / УНІАН)

У ДСНС стверджують, що дим у напрямку міста не йде

Під Рівним продовжується ліквідація пожежі на сміттєзвалищі поблизу населеного пункту Бармаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Зазначається, що гасіння пожежі почалося о 19:30. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде. Жертв та постраждалих не має.

"Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично не має чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору", - говориться в повідомленні.

Крім того, в ДСНС наголошують на значному пожежному навантаженні та великій кількості горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання.

Рятувальники Рівненщини продовжують ліквідовувати пожежу на сміттєзвалищі поблизу населеного пункту Бармаки та обласного центру міста Рівне. З 19:30 більше 20 надзвичайників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде. Жертв та постраждалих не має. Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично не має чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору. Також дається в знаки значне пожежне навантаження та велика кількість горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання. Опубліковано ДСНС України Субота, 14 вересня 2019 р.

Нагадаємо, у Прилуках ввечері 9 вересня виникла пожежа на сміттєзвалищі. Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

РБК-Україна писало, що у Київській області 9 вересня виникла пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища на площі близько 1 га.