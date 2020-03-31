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У Рівному військового судитимуть за співпрацю з російськими спецслужбами

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 20:29
У Рівному військового судитимуть за співпрацю з російськими спецслужбами
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Обвинувачений перебуває під вартою

У Рівному за звинуваченням у державній зраді та участі у терористичній організації судитимуть військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Так, встановлено, що у період з березня 2017 року по лютий 2019 року чоловік проходив "військову службу" у спецпідрозділах так званої "ДНР". Пізніше він повернувся на підконтрольну територію України та вступив до лав одного із підрозділів ЗСУ.

"Проходячи військову службу, вказаний громадянин не відмовився від злочинних намірів, та встановивши контакт з особою, яка позиціонувала себе співробітником ФСБ Російської Федерації, збирав інформацію військового характеру про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ та передавав її останньому, що могло заподіяти шкоду обороноздатності держави", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура направила до Рівненського міського суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця бригади ЗСУ, що дислокується у Дніпропетровській області, за вчинення кримінальних правопорушень за статтями про "державну зраду" та "участь у терористичній організації".

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ блокувала спроби вербування російською ФСБ високопоставленого військовослужбовця Військово-морських сил України.

Крім того, з початку року Служба безпеки України неодноразово повідомляла про спроби вербування українських військових російськими спецслужбами.

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