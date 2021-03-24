У Рівному посилюють карантин: список обмежень

В Рівному посилюють карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради .

Так, з понеділка, 29 березня, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Учні молодших класів будуть вчитися очно. При цьому залишаться працювати і садки.

Також згідно з рішенням комісії, скасовані всі культурно-масові заходи, які проводять муніципальні установи. При цьому приватним компаніям рекомендували скасувати масові заходи.

Крім того, в Рівному рекомендували проводити спортивні заходи без участі глядачів.

Відзначимо, що зараз Рівненська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.