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У Рівному посилюють карантин: список обмежень

Новость на русском → Рівне, Середа 24 березня 2021 18:54
У Рівному посилюють карантин: список обмежень Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Рівному посилюють карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської міської ради.

Так, з понеділка, 29 березня, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Учні молодших класів будуть вчитися очно. При цьому залишаться працювати і садки.

Також згідно з рішенням комісії, скасовані всі культурно-масові заходи, які проводять муніципальні установи. При цьому приватним компаніям рекомендували скасувати масові заходи.

Крім того, в Рівному рекомендували проводити спортивні заходи без участі глядачів.

Відзначимо, що зараз Рівненська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні знову можуть запровадити загальнонаціональний жорсткий карантин. Це може статися в разі подальшого погіршення епідситуації.

Крім того, вчені НАН прогнозують у Києві та ще восьми областях найбільший ріст захворюваності COVID-19.

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