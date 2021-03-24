ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ровно ужесточают карантин: список ограничений

Новина українською → Ровно, Среда 24 марта 2021 18:54
В Ровно ужесточают карантин: список ограничений Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Ровно ужесточают карантинные ограничения. Такое решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета.

Так, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Ученики младших классов будут учиться очно. При этом останутся работать и садики.

Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. При этом приватным компаниям рекомендовали отменить массовые мероприятия.

Кроме того, в Ровно рекомендовали проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

Отметим, что сейчас Ровенская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине снова могут ввести общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

Кроме того, ученые НАН прогнозируют в Киеве и еще восьми областях самый большой рост заболеваемости COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ровенская область Карантин
NEWS
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет