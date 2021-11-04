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Не від коронавірусу. В Україні запускають вакцинацію в аптеках

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 11:52
Не від коронавірусу. В Україні запускають вакцинацію в аптеках Фото: в Україні запускають вакцинацію в аптеках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні, в рамках пілотного проекту, буде спрощено доступ громадян до вакцинації від грипу. Отримати щеплення доросла особа зможе, безпосередньо, в аптеці.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-конференцію "Пілотний проєкт по вакцинації проти грипу в аптеках".

Таку ініціативу пояснюють зокрема і тим, що отримати щеплення від грипу, у лікарнях наразі стало складніше, через величезні черги на вакцинацію від коронавірусу.

Де можна отримати щеплення

Вакцинуватися від грипу можна в одній з п'яти аптек Києва, які беруть участь у пілотному проекті (мова йде про мережу аптек АНЦ).

Коли можна щепитися

Пілотний проект триватиме з 10 по 14 листопада цього року.

Хто може отримати щеплення і за яких умов

Отримати вакцину від грипу може кожна повнолітня особа, яка придбала вакцину та пройшла огляд у лікаря. Після цього людина може щепитися безпосередньо в аптеці.

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