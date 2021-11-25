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У Рівному стартував проект з вакцинації в аптеках

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Рівне, Четвер 25 листопада 2021 14:41
У Рівному стартував проект з вакцинації в аптеках Фото: у Рівному вакцинуватимуть від грипу в аптеках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У місті Рівному стартував проект з вакцинації в аптеках. Там тепер можна буде щепитися від грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.

Щепитися від грипу в аптеках міста можна з 11:00 до 14:00 та з 16:00 до 19:00. Програма діє у двох аптеках:

  • навпроти ЦПМСД "Ювілейний"
  • біля Центральної міської лікарні по вул. Карнаухова

Бажаючим щепитися від грипу потрібно прийти в одну з аптек і купити вакцину від грипу на вибір. Далі слід пройти на місці перед щепленням огляд лікаря.

Лікар, який проводить вакцинацію, після процедури внесе всі дані до єдиної електронної системи.

"Імунопрофілактика - найефективніший спосіб запобігання поширенню вірусних інфекцій. Вакцинуйтеся від грипу і покажіть прикладом, що вакцинація корисна і необхідна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві також діяла програма з вакцинації від грипу в аптеках.

А голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки що рано це стверджувати, але таку можливість виключати не можна.

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