В Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках
В городе Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках. Там теперь можно будет привиться от гриппа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.
Привиться от гриппа в аптеках города можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Программа действует в двух аптеках:
- напротив ЦПМСП "Юбилейный"
- возле Центральной городской больницы на ул. Карнаухова
Желающим прививаться от гриппа нужно прийти в одну из аптек и купить вакцину от гриппа по выбору. Далее следует пройти на месте перед прививкой осмотр врача.
Врач, проводящий вакцинацию, после процедуры внесет все данные в единую электронную систему.
"Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве также действовала программа по вакцинации от гриппа в аптеках.
А глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.