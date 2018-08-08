Під Рівним п'яний водій насмерть збив велосипедиста

ДТП під Рівним влаштував п'яний водій позашляховика " Ауді Q7

У Рівненській області біля села Олександрія п'яний водій на смерть збив велосипедиста. Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що напередодні увечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Олександрія. Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Ауді Q7 на іноземній реєстрації, рухаючись у напрямку Рівного, збив велосипедиста.

"Від отриманих травм помер 58-річний житель (велосипедист, - ред.) села Олександрія загинув на місці. За результатами огляду водія алкотестер показав 1,27 проміле", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що за фактом порушення правил дорожнього руху, в результаті чого загинула людина, розпочато досудове розслідування. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

Фото: ДТП під Рівним (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сталася смертельна ДТП біля станції метро "Сирець". Зокрема, водій Skoda наїхав на припарковані авто, в результаті чого один чоловік загинув.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Україні з початку року в ДТП загинуло понад 1,5 тис. осіб. Основною причиною ДТП з постраждалими є перевищення швидкості.