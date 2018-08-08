В Києві сталася смертельна ДТП біля станції метро "Сирець"

Водій Skoda наїхав на три припарковані авто, один чоловік загинув

В Києві, на вулиці Щусєва (Шевченківський район) вчора, близько 20:00, автомобіль Skoda наїхав на три автомобілі, які були припарковані біля станції метро "Сирець". У результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина у Hyundai, отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги, йдеться у прес-службі ГУ Нацполіції у Києві.

Так, за попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля Skoda, уникаючи наїзду на пішохода, який вибіг на дорогу у невстановленому місці, втратив керування та зіткнувся з трьома припаркованими автомобілями Hyundai, Dacia та SsangYong.

Фото: смертельне ДТП в Києві

"У результаті зіткнення Skoda збила 30-річного чоловіка, який у цей час садив свого 3-річного сина у Hyundai, і перекинулася. Медичні працівники надавали допомогу чоловіку, однак від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги. Лікарі оглянули дитину, зараз її життю і здоров’ю нічого не загрожує", - повідомили у поліції.

Разом з тим, за словами свідків, водій автомобіля Skoda перевищував дозволену швидкість. У присутності понятих правоохоронці провели освідування на стан алкогольного сп’яніння. У результаті драгер не виявив вмісту алкоголю.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють механізм і обставини ДТП.

Нагадаємо, 24 липня 2018 у Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Щусєва та Олени Теліги сталося смертельне ДТП. Підозрюваний перебував за кермом Nissan та не не зупинився на червоний сигнал світлофору. Водій виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення, одна з машин виїхала на тротуар, де у той час знаходилися пішоходи. Від удару автомобіля один пішохід загинув на місці, ще одну жінку госпіталізовано з численними травмами.

Крім того, внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир Renault Kangoo.

Повідомлялося, що потерпілі знаходились у важкому стані.

Пізніше водієві автомобіля Nissan було повідомлено про підозру.