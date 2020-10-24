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У Рівному сталася потрійна ДТП з автобусом, є загиблий та постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Рівному сьогодні на вулиці Чорновола автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", а той своєю чергою зачепив Citroen. В результаті зіткнення водій автомобіля Geely CK загинув.

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Про це повідомляє Національна поліція.

За попередньою версію правоохоронців, водій Geely намагався здійснити обгін Citroen, перетнувши при цьому суцільну смугу. У салоні Geely, крім водія, перебували ще троє пасажирів. Всіх госпіталізували.

Крім того, в результаті аварії травми отримали четверо пасажирів маршрутки: 20-річний чоловік та троє дітей у віці від 4 до 14 років. Всіх пасажирів маршрутки госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та забоями.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в результаті зіткнення двох автомобілів загинули двоє підлітків.

До цього у Львівській області в результаті автомобільної аварії загинули троє людей. Ще один чоловік травмувався.

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