У Хмельницькій області двоє підлітків загинули в ДТП

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У місті Волочиськ Хмельницької області в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє підлітків. Їх довелося деблокувати з допомогою гідравлічних ножиць.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася на вулиці Незалежності близько 20:00 23 жовтня. Зіткнулися автомобілі Honda CR-V і ВАЗ 2101, в останньому були підлітки.

"До місця події оперативно прибули рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували двох пасажирів, 15 і 14 років автомобіля ВАЗ, після чого передали до карети "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Водія і двох пасажирів з автомобіля ВАЗ госпіталізували в Волочиську центральну районну лікарню. Двоє пасажирів загинули в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення автомобілів загинули троє людей. Ще один чоловік травмувався.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.