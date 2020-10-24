ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Хмельницькій області двоє підлітків загинули в ДТП

Волочиськ, Субота 24 жовтня 2020 10:59
У Хмельницькій області двоє підлітків загинули в ДТП
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У місті Волочиськ Хмельницької області в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє підлітків. Їх довелося деблокувати з допомогою гідравлічних ножиць.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася на вулиці Незалежності близько 20:00 23 жовтня. Зіткнулися автомобілі Honda CR-V і ВАЗ 2101, в останньому були підлітки.

"До місця події оперативно прибули рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували двох пасажирів, 15 і 14 років автомобіля ВАЗ, після чого передали до карети "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Водія і двох пасажирів з автомобіля ВАЗ госпіталізували в Волочиську центральну районну лікарню. Двоє пасажирів загинули в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення автомобілів загинули троє людей. Ще один чоловік травмувався.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТПХмельницкая областьподростки

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся