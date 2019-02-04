У Рівному сталася пожежа в ресторані

Рятувальники проводять заходи з ліквідації пожежі

В Ровно произошел пожар в ресторане "Istanbul". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГСЧС.

Как отмечается, спасателями проводятся мероприятия по ликвидации пожара в ресторане.

В настоящее время подразделения пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в бывшем ресторане "Istanbul" работает 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей.

Отрезок дороги от ул ст. Бандеры, где располагается ресторан, перекрыт, на данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 декабря, в Ровно на улице Пластовая произошел пожар в общежитии, были эвакуированы 15 человек. Пожар возник в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Спасатели отмечают, что в 05:16 пожар был локализован, а в 05:45 полностью ликвидирован.

РБК-Украина писало, что в Харькове в ночь на субботу, 27 октября, произошел пожар в студенческом общежитии, в результате которого пострадали шесть человек. Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.